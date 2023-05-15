Çin'in Hunan Eyaleti Ocak-Nisan Döneminde Dış Ticarette Sağlam Büyüme Kaydetti

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin merkezi Changsha'da düzenlenen 2. Çin-Afrika Ekonomi ve Ticaret Fuarı'nda, Afrika mallarını satın alan ziyaretçiler, 28 Eylül 2021. (Fotoğraf: Chen Shian/Xinhua)

CHANGSHA, 15 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinde, yılın ilk dört ayında dış ticarette güçlü bir büyüme kaydedildi.

Eyalet merkezi Changsha'daki gümrük idaresinden Pazar günü yapılan açıklamada, dış ticaret değerinin Ocak-Nisan döneminde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 49,6 artışla 243,65 milyar yuana (yaklaşık 35 milyar ABD doları) ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, ihracat değerinin önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 58,7 artarak 172,93 milyar yuana, ithalatın ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 31,1 artarak 70,71 milyar yuana ulaştığı belirtildi.

Eyaletin önde gelen ticari ortakları olan Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği, ABD ve Avrupa Birliği ile gerçekleştirdiği ticaretin değeri, yılın ilk dört ayında sırasıyla 53,78 milyar yuan, 25,52 milyar yuan ve 20,66 milyar yuan olarak kaydedildi.

Hunan'ın, Kuşak ve Yol İnisiyatifi ülkeleriyle olan ticaretinin değeri yüzde 76,2 artışla 97,31 milyar yuan olurken, bu rakam eyaletin toplam dış ticaret değerinin yüzde 69'unu oluşturdu. Eyaletin yılın ilk dört ayında Bölgesel Kapsamlı Ekonomik Ortaklık üyeleriyle yaptığı ticaretin hacmi ise önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 43,9 artışla 79,64 milyar yuan olarak gerçekleşti.