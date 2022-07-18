Çin'in Hubei Eyaletinde Dış Ticaret Yılın İlk Yarısında Yüzde 18,4 Arttı - Haberler

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Çin'in Hubei Eyaletinde Dış Ticaret Yılın İlk Yarısında Yüzde 18,4 Arttı

Xinhua - Güncel
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Çin'in Hubei Eyaletinde Dış Ticaret Yılın İlk Yarısında Yüzde 18,4 Arttı

WUHAN, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesiminde yer alan Hubei eyaletindeki yerel gümrüklere göre, eyaletin dış ticareti bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 2022'nin ilk yarısında yüzde 18,4 artışla 290,91 milyar yuanı (yaklaşık 43,1 milyar ABD doları) aştı.

WUHAN, 18 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesiminde yer alan Hubei eyaletindeki yerel gümrüklere göre, eyaletin dış ticareti bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla 2022'nin ilk yarısında yüzde 18,4 artışla 290,91 milyar yuanı (yaklaşık 43,1 milyar ABD doları) aştı. Wuhan Gümrüğü'nden alınan veriler, ilk yarıda eyaletin ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 27,9 artışla 193,66 milyar yuana, ithalatının ise yüzde 3,2 artışla 97,25 milyar yuana ulaştığını gösterdi. Dönem boyunca, yüksek teknolojili ürünlerin ihracatı, eyaletin toplam ihracat hacminin yaklaşık üçte biri olan 62,46 milyar yuana ulaştı. Lazer ekipmanı ihracatı da bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 59,9 artarak toplam 320 milyon yuan değerine yükseldi. Hubei'nin en büyük ticaret ortağı olan Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) ile olan ticareti, yılın ilk yarısında 43,11 milyar yuana çıktı ve eyalet toplamının yüzde 14,8'ini oluşturdu. Hubei ile en yüksek ticaret hacmine sahip üç ASEAN üyesi olan Vietnam, Malezya ve Tayland, eyaletin ASEAN ile olan toplam ticaretinin sırasıyla yüzde 24,2, yüzde 19,1 ve yüzde 15,7'sini gerçekleştirdi.

Xinhua / Güncel

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