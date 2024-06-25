Çin'in Huangshan kentinde şiddetli yağışlar

ÇEKİM TARİHİ: 24 Haziran 2024

1. Şiddetli yağışlardan çeşitli görüntüler

Çin'in doğusunda bulunan Anhui eyaletinin Huangshan kenti şiddetli yağışların etkisi altına girdi.

Huangshan'da Pazar günü 188 rezervuarın 99'unda su seviyesinin tehlike sınırının üzerinde olduğu kaydedilmesiyle, 54.109 kişi bölgeden tahliye edildi.

"Sabah saat 6 civarında dağdan gelen sel daha da hızlanarak Yuncun yolunu ve çevre bölgeleri sular altında bıraktı. İhbarı aldıktan sonra derhal acil durum planını uygulamaya koyduk. Suyu engellemek için kum torbaları yığdık ve tahliye etmek için pompalar kullandık. Ayrıca zemin katta yaşayanları güvenli yerlere sevk ettik. Kurtarma çalışmaları halen devam ediyor."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Hefei kentinden bildiriyor.

(XHTV)