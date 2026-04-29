Çin'in Heilongjiang Eyaletinde Gelişmiş Tarım Makineleri İlkbahar Tarımını Destekliyor
SHUANGYASHAN, 29 Nisan (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan Beidahuang Grubu'na bağlı Youyi Farm Limited Şirketi'nde bir tarlada ekim yapan tarım makinesi görülüyor, 28 Nisan 2026.
Gelişmiş tarım makineleri, Çin'in kuzeydoğusundaki Heilongjiang eyaletinde bulunan Youyi Çiftliği'nin uçsuz bucaksız arazilerinde ilkbahar ekim faaliyetlerine önemli katkı sağlamaya devam ediyor.
2025'te 82 milyon tona ulaşan rekor tahıl üretimiyle dikkat çeken eyalet, üst üste 16 yıldır Çin'in en büyük tahıl üretim bölgesi olma unvanını koruyor. (Fotoğraf: Wang Song/Xinhua)