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Çongçing heyelanı: Can kaybı 11'e, kayıp 50'ye yükseldi

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Çin'in güneybatısındaki Çongçing ilinde 17 Temmuz'da meydana gelen heyelan sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiği, 50 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

Çin'in güneybatısındaki Çongçing ilinde 17 Temmuz'da meydana gelen heyelan sonucu hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e yükseldiği, 50 kişinin ise halen kayıp olduğu bildirildi.

Arama kurtarma ekipleri, heyelanın ardından süren arama faaliyetlerinde 3 kişinin daha cansız bedenine ulaştı.

Yetkililer, can kaybının 11'e yükseldiğini, 50 kişinin ise halen kayıp olduğunu belirtti.

Çin'in güneybatısındaki Çongçing ilinde 17 Temmuz'da meydana gelen heyelanda ilk belirlemelere göre 8 kişi hayatını kaybetmiş, 10'u kurtarılarak hastaneye kaldırılmıştı.

Kaynak: AA
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