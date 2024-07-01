Çin'in Guizhou eyaletindeki nehir birleşimi
Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinde iki nehrin birleştiği noktada şiddetli yağışların ardından çarpıcı bir kontrast ortaya çıktı.
ÇEKİM TARİHİ: Son görüntüler
1. Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde iki nehrin birleştiği yerden çeşitli görüntüler
Çin'in güneybatısında yer alan Guizhou eyaletinde iki nehrin birleştiği noktada şiddetli yağışların ardından çarpıcı bir kontrast ortaya çıktı.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Jinping'den bildiriyor. (XHTV)