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Çin'in Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde meydana gelen patlamada 7 kişi öldü

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Çin'in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle meydana gelen patlamada 7 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı. Patlamanın doğal gazdan kaynaklanmadığı belirtilirken soruşturma sürüyor.

Çin'in güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde meydana gelen patlamada 7 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel polis biriminden yapılan açıklamaya göre, Guilin iline bağlı Şingan ilçesinde gece saatlerinde henüz bilinmeyen sebeple patlama meydana geldi.

Patlamada 7 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Sosyal medyada yer alan videolarda, az katlı binaların bulunduğu sokaktaki üç katlı bir yapının üst katının patlamanın etkisiyle alev aldığı ve çevredeki binaların ön cephelerinin hasara uğradığı görüldü.

Yetkililer, patlamanın doğal gaz borusu veya benzeri bir etkenden kaynaklanmadığını açıkladı.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
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