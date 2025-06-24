Çin'in Gansu Eyaletinde Sel Felaketi: 5 Kayıp

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gansu eyaletinin Jingyuan ilçesinde meydana gelen dağ seli felaketinde, 5 kişinin kaybolduğu bildirildi. İtfaiye ve yerel yetkililer, kayıp kişilerin aranması ve bölge sakinlerinin güvenli alana tahliyesi için hızlıca harekete geçti.

JİNGYUAN, 24 Haziran (Xinhua) -- Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinin Jingyuan ilçesine bağlı Xinquan köyünde, dağ selinden etkilenen bölgede arama kurtarma çalışmaları yürüten itfaiye ekipleri, 24 Haziran 2025.

Pazartesi günü saat 18.00 sularında yaşanan sel felaketinde, salı günü saat 02.00 itibarıyla 5 kişinin kayıp olduğu bildirildi.

Kamu güvenliği, acil müdahale, itfaiye ve iletişim departmanları gibi kurumlardan yerel yetkililer, kayıp kişilerin aranması ve bölge sakinlerinin güvenli bölgelere tahliyesi için hızla harekete geçti. Kurtarma, tahliye, risk değerlendirmesi ve diğer acil önlemlerle ilgili çalışmalar devam ediyor. (Fotoğraf: Wang Yinqian/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
Konkordato ilan eden Türk tekstil devi fabrikasını satıyor

Konkordato ilan eden Türkiye'nin dev şirketi fabrikasını satıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe iddiaları vardı! Neymar transfer için son kararını verdi

Fenerbahçe'ye gelecek mi? Neymar transfer için son kararını verdi
Yok artık Comolli! Fenerbahçe'nin 50 milyon euro verdiği yıldızı başka takıma ikna etti

Fenerbahçe'nin 50 milyon euro verdiği yıldızı başka takıma ikna etmiş
Fatih Altaylı'ya bir şok da RTÜK'ten! 72 saat süre verdiler

Tutuklanan Fatih Altaylı'ya bir şok daha! 72 saat süre tanıdılar
Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP

Son ankette birinci sıra değişti! Ne AK Parti ne de CHP
En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var

En düşük maaş için yeni rakamlar! İki senaryo var
Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü

Resmen açıklandı! Yıldız futbolcu Fenerbahçe'ye geri döndü
Ortasında kaldığı kavgadan kaçarken minibüsün altında kaldı! Dehşet anları kamerada

Ortasında kaldığı kavgadan kaçarken minibüsün altında kaldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.