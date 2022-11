Çin'in G20 Zirvesi'ndeki Küresel İşbirliği ve Kalkınma Önerileri Dünya Genelinde İlgi Gördü

Çin, Endonezya'nın tatil beldesi Bali Adası'nda yeni sona eren 17'nci G20 Zirvesi'nde, küresel kalkınmayı daha kapsayıcı, herkese yararlı ve daha dirençli hale getirmek için toplu eylemler ve yakın işbirliği çağrısında bulundu. Çin ayrıca gıda ve enerji krizlerinin üstesinden gelmek için sanayi ve tedarik zincirindeki tıkanıklığı açmak ve piyasa fiyatlarını istikrara kavuşturmak için ortak çabaların önemini vurguladı.

Öneriler, dünyanın dört bir yanından uzman ve akademisyenlerin ilgisini çekti.

SES 1 (İngilizce): JEFFREY SACHS, Columbia Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma Merkezi Direktörü:

"G20, gelişmekte olan dünyadaki büyük ekonomileri ve yüksek gelir sağlayan ülkeleri biraraya getirdiği için, sürdürülebilir kalkınmayı gerçekleştirmek amacıyla finansman tarafında sahip olduğumuz tek önemli kurum. Bu, çok güçlü ve gerekli bir topluluk. Bence Çin'in rolü çok önemli ve yapıcı. Başından beri Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin büyük bir destekçisiyim."

SES 2 (İngilizce): SELÇUK ÇOLAKOĞLU, Türkiye Asya Pasifik Araştırmaları Merkezi Direktörü:

"G20 günümüzde, ortak eylem planları oluşturmak için çağdaş küresel ilişkilerdeki tüm önde gelen ekonomik ve siyasi güçlerin devlet başkanları veya hükümet başkanlarını düzenli olarak biraraya getiren önde gelen uluslararası bir forum olarak öne çıkıyor.

Çin tarafından ortaya atılan ve desteklenen karşılıklı saygı ve istişare, barış içinde birarada yaşama ve kazan kazan anlayışına dayalı işbirliği, kapsayıcılık ve bağlantılılık gibi tüm bu ilkeler, çok taraflı bir çerçevede verimli küresel yönetişime ulaşmanın anahtarları. Çin bugün, çok taraflı işbirliğini ve küreselleşmeyi ilerletmek için sorumlu bir küresel oyuncu olarak hareket ediyor."

SES 3 (İngilizce): STEPHEN NDEGWA, Amarika Birleşik Devletleri Uluslararası Üniversitesi'nde (USIU-Afrika) Uluslararası İlişkiler Öğretim Üyesi:

"Çin, dünyanın kalkınmasında her ülkenin payı olması için dünyanın biraraya gelmesine yardım ettiğini gösterdi, her ülke gelişmek için barış istiyor, böylece, herkes sonuna kadar diretmek yerine, ki bu bizi biraraya getireceğine kesinlikle parçalayacak olan şeydir, her ülke statükodan elde ettiği faydalara sahip olabilecek."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Bali'den bildiriyor.(XHTV)