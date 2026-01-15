Çin'in Geliştirdiği Büyük İha, 1.100 Kilometreyi Aşkın İlk Uçuşunu Başarıyla Tamamladı

1. ANONS (Türkçe): RICK O'SHEA, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme

Çin'de geliştirilen FP-985 "Taurus" kod adlı büyük sabit kanatlı insansız hava aracı (İHA) çarşamba günü ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaleti ile Xizang (Tibet) Özerk Bölgesi arasındaki yüksek rakımlı bölgelerdeki uzun mesafeli lojistik uçuşunu başarıyla tamamladı.

Tibet çayı ve yak sütü ürünleri gibi yerel ürünlerle yüklenen Taurus, Xizang bölgesinin Nyingchi kentinden Sichuan eyaletine bağlı Beichuan Qiang Özerk İlçesi'ne uçarak 1.100 kilometreden fazla mesafe kat etti. Bu uçuş, Çin'in plato ortamında büyük bir İHA ile gerçekleştirdiği ilk lojistik doğrulama uçuşu olma özelliğine sahip.

