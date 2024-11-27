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Çin'in FAST Teleskobu 1.000'den Fazla Yeni Pulsar Tespit Etti

Çin'in FAST Teleskobu 1.000'den Fazla Yeni Pulsar Tespit Etti
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Çin'in Guizhou eyaletindeki dünya çapında en büyük radyo teleskobu FAST, 1.000'den fazla yeni pulsar tespit etti. Bu keşifler, pulsarların evrende navigasyon için kullanılabileceğini ortaya koyuyor.

GUİYANG, 27 Kasım (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde bulunan dünyanın en büyük ve en hassas 500 metre Açıklıklı Küresel Radyo Teleskobu (FAST) 1.000'den fazla yeni pulsar tespit etti.

Çin Bilimler Akademisi'ne bağlı Ulusal Astronomi Gözlemevi'nden salı günü yapılan açıklamada FAST'ın belirlediği yeni pulsar sayısının, aynı dönemde yabancı ülkelerdeki teleskopların belirlediği toplam pulsar sayısından fazla olduğu belirtildi.

Pulsarlar ya da diğer adıyla hızlı dönen nötron yıldızları, süpernova patlamaları sonucu ölen büyük yıldızların içine çökmüş çekirdeklerinden oluşuyor.

Gözlemevinden bilim insanı Han Jinlin, kendine özgü bir atım ve dönüş frekansına sahip her bir pulsarın evrende bir deniz feneri işlevi gördüğünü söyledi.

Han, insanların gelecekte diğer gezegenlere seyahat etmesi halinde bu pulsarların navigasyon sistemi olarak kullanılabileceğini belirtti.

Han, "Pulsarların evrendeki koordinatlarını doğru şekilde ölçebilir ve pulsar sinyallerinin faz pozisyonlarını ve buna karşılık gelen pozisyon ilişkilerini gözlemleyebiliriz. Bu yolla insanlar yıldızlar arası seyahat sırasında kaybolmaz" dedi.

FAST tarafından tespit edilen pulsarlar arasında çok sayıda ikili pulsarlar ve milisaniye pulsarları bulunuyor. Bu keşifler, incelenen pulsar tür ve sayısını artırarak insanlığın bu yıldızların oluşum ve evrimini anlamasına katkıda bulunuyor.

Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaletinde doğal yapıdaki derin ve yuvarlak bir karstik çöküntüde yer alan teleskop, 30 standart futbol sahasına eşdeğer büyüklükte bir sinyal alma alanına sahip.

Ocak 2020'de resmi olarak faaliyete başlayan FAST, Mart 2021'de de resmen dünyaya açıldı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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