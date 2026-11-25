Çin'in farklı bölgelerinde görüntülenen Süper Ay etkileyici manzaralar oluşturduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Çin'in çeşitli bölgelerinde 24 Kasım'da görüntülenen Süper Ay etkileyici manzaralar oluşturdu. Farklı bölgelerden kaydedilen görüntülerde Süper Ay'ın oluşturduğu etkileyici manzaralar yer aldı.
BEİJİNG, 25 Kasım (Xinhua) -- 24 Kasım'da Çin'in çeşitli bölgelerinden görüntülenen "Süper Ay" etkileyici manzaralar oluşturdu.
Kaynak: Xinhua