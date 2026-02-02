Haberler

Çin'de eski Adalet Bakanı Tang, rüşvet suçlamasıyla idama mahkum edildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'de eski Adalet Bakanı Tang Yicün, 137 milyon yuan rüşvet aldığı gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı. Mahkeme, Tang'ın görevini kötüye kullanarak menfaat sağladığını belirtti. Cezası 2 yıl ertelemeli olacak ve yeni suç işlememesi halinde ömür boyu hapis cezasına çevrilebilir.

Çin'de eski Adalet Bakanı Tang Yicün, rüşvet suçlamasıyla yargılandığı davada idam cezasına çarptırıldı.

Fucien eyaletinin Şiamın şehrinde görülen davada mahkeme, Tang'ın 2006-2022 döneminde eyalet yöneticiliği ve bakanlık görevlerinde 137 milyon yuan (yaklaşık 19,7 milyon dolar) rüşvet aldığına hükmetti.

Tang'ın, şirketlerin halka arzı, arazi işleri, banka kredileri ve adli davaların yürütülmesi konusunda şahıs ve kuruluşlara rüşvet karşılığı menfaat sağlayarak görevini kötüye kullandığını belirten mahkeme, eski Bakan'a 2 yıl ertelemeyle idam cezası verdi.

Çin kanunlarına göre, sanığın cezası 2 yıl süresince yeni suç işlememesi halinde ömür boyu hapse çevrilecek.

Tang hakkında "parti disiplini ve kanunları ciddi ihlal" şüphesiyle Nisan 2024'te soruşturma başlatılmış, savcılık Şubat 2025'te rüşvet suçlamasıyla dava açmıştı.

Kariyerinin 40 yılını Cıciang eyaletinde farklı düzeylerde yöneticilik yaparak geçiren 64 yaşındaki Tang, 2017'de Liaoning eyaletinde parti sekreteri yardımcısı, 2018'de aynı eyalette vali olmuştu.

Tang, 2020-2023 döneminde Adalet Bakanlığı görevini yürütmesinin ardından Ciangsu eyaleti Yerel Halk Siyasi Danışma Konferansı Başkanlığına seçilmişti.

Yolsuzluk soruşturması geçiren üçüncü Adalet Bakanı

Tang, Çin'de yolsuzluk soruşturması geçiren üçüncü Adalet Bakanı olmuştu.

2005-2017 döneminde 12 yıl Adalet Bakanlığı yapan Vu Ayying, 2017'de hakkında yolsuzluk soruşturması açılmasının ardından partiden ihraç edilmişti.

Daha sonra göreve gelen Fu Cınghua da 2022'de "rüşvet" ve "görevi kötüye kullanma" suçlamasıyla yargılandığı davada 2 yıl ertelemeyle idam cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA / Emre Aytekin - Güncel
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, ABD ile nükleer müzakerelerin yeniden başlatılması emrini verdi

Herkes ABD ile savaş beklerken İran'dan sürpriz bir adım geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı

Doktor da bunu yaparsa! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı

En-Nesyri teklifi kabul etti! İşte yeni takımı
Tek bir şartı var! Galatasaray-Messi görüşmesini canlı yayında duyurdu

Canlı yayında duyurdular! Galatasaray'a gelmek için tek bir şartı var
Epstein depremi! 'Özür diliyorum' diyerek istifa etti

Epstein depremi! "Özür diliyorum" diyerek istifa etti
Doktor dehşeti! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı

Doktor da bunu yaparsa! Önce eşini, sonra kendini ağır yaraladı
Cani hemşirenin yeni görüntüsü ortaya çıktı! Bir bebeğe daha aynısını yapmış

Bebek farklı hemşire aynı! İnfial yaratacak yeni görüntü ortaya çıktı
İngiliz ekibinden gözyaşlarına boğulan minik taraftara unutamayacağı jest

Gözyaşlarına boğulan minik taraftara unutamayacağı jest