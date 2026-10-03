Çin'in en uzun deniz altı otoyol tünelinde kazı 105 metre derine ulaşarak tamamlandı

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QİNGDAO, 3 Ekim (Xinhua) -- Çin'in en uzun deniz altı otoyol tüneli olan Qingdao Jiaozhou Körfezi İkinci Tüneli'ndeki kazı çalışmaları, tünel açma makinelerinin ülkenin doğusundaki Shandong eyaletinde yer alan Jiaozhou Körfezi'nde deniz yüzeyinin 105 metre altına ulaşmasıyla tamamlandı.

Çin Demiryolu İnşaat Şirketi'nden yapılan açıklamaya göre tünel, Qingdao'nun ana kent merkezini ulusal düzeyde yeni bir bölge olan Qingdao Batı Kıyısı Yeni Bölgesi'ne bağlayacak.

17,48 kilometre uzunluğundaki tünel, her yönde üç şeritli ve saatte 80 kilometre tasarım hızına sahip iki ana tünel ile orta servis tünelinden oluşan 14,37 kilometre uzunluğundaki ana tünel bölümünden oluşuyor.

Kaynak: Xinhua