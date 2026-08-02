Çin'in Ebola ile mücadele için gönderdiği üçüncü uzman ekip Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne ulaştı

KİNŞASA, 2 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Ebola ile mücadele kapsamında görevlendirdiği üçüncü tıbbi uzman ekibi, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin salgınla mücadele kapasitesini güçlendirme çalışmalarına destek vermek amacıyla başkent Kinşasa'ya ulaştı.

Sağlık Bakanlığı yetkilisi Luku Maleyo Marius, cumartesi günü Çinli ekibi havalimanında karşıladı.

Marius, Ebola durumunun ciddiyetini koruduğunu ve yürütülen mücadele çalışmalarının önemli baskılarla karşı karşıya olduğunu belirtti. Çinli uzmanların gelişinin salgın gözetimi, hasta tedavisi ve laboratuvar testleri alanlarında güçlü destek sağlayacağını söyledi.

Marius, Çin ile işbirliğini daha da güçlendirmeye ve salgınla mücadele kapasitesini ortaklaşa artırmaya hazır olduklarını ifade etti.

Üçüncü uzman ekibinin lideri Yang Xiaochen, ekibin önceki iki ekibin çalışmalarını temel alacağını, saha ihtiyaçları doğrultusunda teknik destek sağlamayı sürdüreceğini ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti sağlık yetkilileri ile ilgili uluslararası ortaklarla bilgi alışverişi ve işbirliğini derinleştireceğini belirtti.

Yang, ekibin Çin'in uzmanlığıyla mevcut salgının bir an önce sona erdirilmesi çabalarına katkı sağlayacağını kaydetti.

Kaynak: Xinhua