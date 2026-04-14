Çin'in Dış Ticareti 2026'nın İlk Çeyreğinde Yüzde 15 Arttı

BEİJİNG, 14 Nisan (Xinhua) -- Çin'in dış ticareti 2026'nın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15 arttı.

Çin Gümrük Genel İdaresi'nin salı günü açıkladığı verilere göre, söz konusu dönemde ülkenin mal ithalat ve ihracatının toplam değeri 11,84 trilyon yuana (yaklaşık 1,73 trilyon ABD doları) ulaştı.

Verilere göre, ihracat geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,9 artarak 6,85 trilyon yuana, ithalat ise yüzde 19,6 yükselişle 4,99 trilyon yuana ulaştı.

Kaynak: Xinhua