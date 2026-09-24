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Çin'in dev radyo teleskobu FAST, 2016'dan bu yana 1300'den fazla pulsar kaydetti

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Xinhua'nın haberine göre, Çin'in FAST teleskobu, 2016'da hizmete girmesinden bu yana 1300'den fazla pulsarı kayda aldı. Dünyanın en büyük radyo teleskobu, aktif olduğu son 10 yılda diğer tüm teleskoplardan daha fazla pulsar gözlemi yaptı.

Çin'in Beşyüz Metre Aralıklı Küre Teleskobu'nun (FAST), 2016'da hizmete girmesinden bu yana "pulsar" adı verilen, kendi etrafında hızla dönerek yüksek manyetizma yayan 1300'den fazla nötron yıldızını kayda aldığı bildirildi.

Çin ajansı Xinhua'nın haberine göre, dünyanın en büyük radyo teleskobu olan FAST, aktif olduğu son 10 yılda dünyadaki diğer teleskopların hepsinden daha fazla pulsar gözlemi yaptı.

Kurulumu 2016'da tamamlanan ve faaliyete başlayan teleskop, bugüne dek 1300'den fazla pulsarı kayda aldı.

Ölen dev yıldızların patlayan çekirdeğinde oluşan pulsarlar, yüksek yoğunluk ve hızlı dönüş özelliği ile bilim insanlarına fizik yasalarının ekstrem koşullardaki durumunu gözleme olanağı sağlıyor.

Çin'in güneybatısındaki Guicou eyaletinde derin bir karstik çöküntü alanına kurulan FAST, 500 metre çapındaki çanağıyla, ABD'nin deniz aşırı toprağı Porto Riko'da kurulan 300 metre çapındaki Arecibo Teleskobu'nu geride bırakarak "dünyanın en büyük radyo teleskobu" olmuştu.

Yıldızlar, galaksiler ve kara deliklerden yayılan radyo dalgalarını tespit için kullanılan dev teleskop, Ocak 2020'den bu yana düzenli gözlemlerini kaydediyor.

Kaynak: AA
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