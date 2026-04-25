Çin'in Çıngdu şehrinde apartmanda çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirdi

Çin'in Sıçaun eyaletinin idari merkezi Çıngdu şehrinde apartmanda çıkan yangında 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel itfaiye biriminden yapılan açıklamaya göre, şehrin Şuangliu merkez ilçesindeki apartmanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.