Çin'in Çıngdu şehrinde apartmanda çıkan yangında 5 kişi yaşamını yitirdi
Çin'in Sıçaun eyaletinin idari merkezi Çıngdu şehrinde apartmanda çıkan yangında 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Yerel itfaiye biriminden yapılan açıklamaya göre, şehrin Şuangliu merkez ilçesindeki apartmanda gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı.
Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA / Emre Aytekin