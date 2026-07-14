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Çin'in Chang'e-7 Ay Keşif Aracını Taşıyacak Roket Fırlatma Alanına Nakledildi

Çin'in Chang'e-7 Ay Keşif Aracını Taşıyacak Roket Fırlatma Alanına Nakledildi
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Çin'in Chang'e-7 Ay keşif görevinde kullanılacak Uzun Yürüyüş-5 Y14 roketi, Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'na ulaştı. Görev kapsamında Ay'ın güney kutbunda yüksek hassasiyetli iniş ve keşif yapılması hedefleniyor.

BEİJİNG, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in Chang'e-7 Ay keşif görevinde kullanılacak Uzun Yürüyüş-5 Y14 taşıyıcı roketi, ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Wenchang Uzay Aracı Fırlatma Alanı'na ulaştı.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı'ndan pazartesi günü yapılan açıklamada taşıyıcı roketin, nisan ayında fırlatma sahasına nakledilen Chang'e-7 Ay keşif aracıyla birlikte montaj ve test işlemlerinden geçeceği belirtildi.

Chang'e-7'nin yılın ikinci yarısında fırlatılması planlanıyor. Görev kapsamında Ay yüzeyine yüksek hassasiyetli yumuşak iniş, mekanik ayaklarla hareket, zıplama ve sürekli gölgede bulunan kraterlerin keşfi gibi birçok kritik teknolojide atılım gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Görevde, Ay'ın güney kutbunda çevre ve kaynak araştırmaları yürütmek amacıyla yörüngeden gözlem, iniş, yüzeyde hareket ve zıplamayı kapsayan kapsamlı bir keşif yöntemi kullanılacak. Ajans, görevin uluslararası işbirliği kapsamında da yürütüleceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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