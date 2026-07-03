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Albüm: Çin'in 3 Buzkıran Gemisi, Kuzey Buz Denizi'ndeki 16. Keşif Gezisine Başladı

Albüm: Çin'in 3 Buzkıran Gemisi, Kuzey Buz Denizi'ndeki 16. Keşif Gezisine Başladı
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Çin, Xuelong, Xuelong 2 ve Jidi adlı üç araştırma buzkıran gemisiyle 16. Kuzey Buz Denizi bilimsel keşif gezisine başladı. Keşif gezisinde küresel iklim değişikliği, deniz buzu, hidroloji, biyoloji ve atmosferik çevre araştırmaları yapılacak. Gezinin ekim ayı başında tamamlanması planlanıyor.

DALİAN, 3 Temmuz (Xinhua) -- Xuelong (Kar Ejderhası), Xuelong 2 (Kar Ejderhası 2) ve Jidi adlı 3 araştırma buzkıran gemisiyle Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde yer alan sahil kenti Dalian'dan cuma günü ayrılan Çinli bilim insanları, ülkenin 16. Kuzey Buz Denizi bilimsel keşif gezisine başladı.

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı tarafından organize edilen ve söz konusu üç gemi ile Tansuo-3 adlı ile bir diğer araştırma gemisinin katılımıyla yürütülen keşif gezisinin, bu yılın ekim ayı başında tamamlanması bekleniyor.

Küresel iklim değişikliği ve etkilerine ilişkin araştırmaların yürütüleceği keşif gezisinde ayrıca, Kuzey Buz Denizi'nin kilit bölgelerinde deniz buzu, hidroloji, biyoloji, ekoloji ve atmosferik çevre gibi alanlarda kapsamlı araştırmalar ve izleme çalışmaları da gerçekleştirilecek.

Kaynak: Xinhua
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