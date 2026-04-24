Çin, İlk Ticari Uzay Standartları Sistemini Tanıttı

CHENGDU, 24 Nisan (Xinhua) -- Çin, uzay sektörünün gelişiminde standardizasyonun yol gösterici rolünden yararlanmayı ve ticari uzay faaliyetlerinin kaliteli gelişimini teşvik etmeyi amaçlayan ilk ticari uzay standartları sistemini tanıttı.

Çin Ulusal Uzay İdaresi ve Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi tarafından cuma gününe denk gelen 11. Uzay Günü'nde, ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da açıklanan sistem, taşıyıcı roketler, uydular, fırlatma sahaları, uygulama hizmetleri ve sektör yönetişimine odaklanıyor.

Sektör yönetişimi, araştırma ve geliştirme ve imalat, fırlatma ve telemetri, izleme ve komuta, uzay uygulama hizmetleri, temel ve ortak kalemler ile tesis ve ekipman olmak üzere altı kategoriden oluşan sistem, çeşitli düzeylerdeki uluslararası ve ulusal standartlara yönelik 1.000'den fazla standart başlığı için planlar içeriyor.

İdare, ticari uzay standartları sisteminin üst düzey tasarımını optimize etmeye, ticari uzay standartlarının etkin şekilde sağlanmasını hızlandırmaya, ticari uzay standartları hizmet platformu geliştirmeye ve ticari uzay faaliyetlerinin yüksek kaliteli gelişimini desteklemeye devam edeceklerini kaydetti.

Çin, 2016 yılından bu yana ilk uydusu olan Dongfanghong-1'in 24 Nisan 1970 tarihinde uzaya gönderilmesi anısına 24 Nisan'ı Çin Uzay Günü olarak kutluyor.

Kaynak: Xinhua
