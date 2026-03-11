Haberler

Çin ile Kuzey Kore Arasında Karşılıklı Tren Seferleri 12 Mart'ta Başlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin ile Kuzey Kore'yi birbirine bağlayan uluslararası yolcu trenleri 12 Mart'ta seferlere başlayacak. Seferler, iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel işbirliğini artırmayı hedefliyor.

BEİJİNG, 11 Mart (Xinhua) -- Çin ile Kuzey Kore'yi birbirine bağlayan uluslararası yolcu trenleri 12 Mart'ta karşılıklı seferlere başlayacak.

Çin Devlet Demiryolları Grup Şirketi'nden salı günü yapılan açıklamaya göre, Çin'in başkenti Beijing'i ve ülkenin kuzeydoğusundaki sınır kenti Dandong'u Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a bağlayacak tren seferlerinin, iki ülke arasındaki sınır ötesi seyahatleri, ekonomik ve ticari işbirliğini ve kültürel etkileşimleri daha da kolaylaştırması hedefleniyor.

Beijing ile Pyongyang arasındaki tren seferleri pazartesi, çarşamba, perşembe ve cumartesi olmak üzere haftada dört gün yapılacak. Dandong ile Pyongyang arasındaki seferler ise her gün karşılıklı olarak gerçekleştirilecek.

Söz konusu seferlere yönelik çevrimdışı bilet satışlarının başladığı belirtildi.

Çin Devlet Demiryolları Grubu'nun uluslararası departmanından bir yetkili, tren seferlerinin iki ülkeden yolcular için önemli bir fırsat sunacağını ve aynı zamanda Çin ile Kuzey Kore arasındaki dostluğu güçlendiren dinamik bir bağlantı işlevi göreceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular

Devrim Muhafızları dediklerini yaptı! Tehdit sonrası peş peşe vurdular
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü

Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü
Beyaz Saray'da olay görüntü! Sırrı sonradan ortaya çıktı

Ses getiren kare! Bakın sırrı neymiş
Murat Ülker'i bile 3'e katladı! Hamdi Ulukaya boşuna Fener'e sponsor olmamış

Boşuna Fener'e sponsor olmamış
Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli

Hasan Can Kaya'dan sürpriz karar! Tarih de belli
Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü

Lüksün başkenti hayalet kasabaya döndü! Görüntü hayrete düşürdü
Bakan Gürlek İBB davasına ilişkin konuştu: Mahkeme salonu siyaset arenası değildir

Gergin geçen İBB davası hakkında Bakan Gürlek'ten net ifadeler
Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu rakam verdi

Hürmüz Boğazı'nda kaç Türk gemisi var? Bakan Uraloğlu sayı verdi