Çin ile Kuzey Kore Arasında Karşılıklı Tren Seferleri 12 Mart'ta Başlayacak

BEİJİNG, 11 Mart (Xinhua) -- Çin ile Kuzey Kore'yi birbirine bağlayan uluslararası yolcu trenleri 12 Mart'ta karşılıklı seferlere başlayacak.

Çin Devlet Demiryolları Grup Şirketi'nden salı günü yapılan açıklamaya göre, Çin'in başkenti Beijing'i ve ülkenin kuzeydoğusundaki sınır kenti Dandong'u Kuzey Kore'nin başkenti Pyongyang'a bağlayacak tren seferlerinin, iki ülke arasındaki sınır ötesi seyahatleri, ekonomik ve ticari işbirliğini ve kültürel etkileşimleri daha da kolaylaştırması hedefleniyor.

Beijing ile Pyongyang arasındaki tren seferleri pazartesi, çarşamba, perşembe ve cumartesi olmak üzere haftada dört gün yapılacak. Dandong ile Pyongyang arasındaki seferler ise her gün karşılıklı olarak gerçekleştirilecek.

Söz konusu seferlere yönelik çevrimdışı bilet satışlarının başladığı belirtildi.

Çin Devlet Demiryolları Grubu'nun uluslararası departmanından bir yetkili, tren seferlerinin iki ülkeden yolcular için önemli bir fırsat sunacağını ve aynı zamanda Çin ile Kuzey Kore arasındaki dostluğu güçlendiren dinamik bir bağlantı işlevi göreceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua