Çin ile Belçika Arasında Yeni Kargo Hattı Açıldı

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Qingdao ile Belçika'nın Liege kentini birbirine bağlayan bir kargo hattı Salı günü açıldı.

BEİJİNG, 11 Nisan (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Qingdao ile Belçika'nın Liege kentini birbirine bağlayan bir kargo hattı Salı günü açıldı. SF Havayolları, hattın açılmasıyla Çin ile Avrupa arasındaki kanallara yeni bir hava lojistiği kanalının eklendiğini belirtti.

Bu hat üzerinden her hafta Çin ile Avrupa arasında iki gidiş-dönüş kargo uçuşunun gerçekleştirilmesinin planlandığını belirten kargo havayolu şirketi SF Havayolları, böylelikle Çin ve Avrupa arası hava ekspres kapasitesinin 400 ton artacağını dile getirdi.

SF Havayolları, yeni hattın açılmasından önce 1 Nisan'da Çin'in iç kesimindeki Hubei eyaletinin Ezhou kentiyle Belçika'nın Liege kentini birbirine bağlayan başka bir kargo hattı başlatmıştı.

SF Havayolları, Çin'in önde gelen kargo firması SF Express'in havacılık kolu olarak faaliyet gösteriyor. Şirket, 80 kargo uçağından oluşan filosuyla ülkenin en büyük hava kargosu şirketi konumunda.

Çin'i kapsayan, Asya'dan yayılan ve Avrupa ile ABD'ye ulaşan bir kargo hattı ağı kuran şirket, yüksek kaliteli gelişmeyi teşvik amacıyla filo büyüklüğünü sürekli artırmaya ve hava lojistiği hizmet kapasitelerini güçlendirmeye çalışıyor.