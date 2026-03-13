Haberler

Çin, Uzaya İki Yeni Test Uydusu Gönderdi

Güncelleme:
Çin, Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlattığı Shiyan-30 03 ve Shiyan-30 04 adlı test uydularını başarıyla yörüngesine yerleştirdi. Uydular, Dünya gözlem teknolojilerinin deneysel doğrulanmasında kullanılacak.

XİCHANG, 13 Mart (Xinhua) -- Çin, iki yeni test uydusunu ülkenin güneybatısındaki Sichuan eyaletinde yer alan Xichang Uydu Fırlatma Merkezi'nden uzaya gönderdi.

Uzun Yürüyüş-2D taşıyıcı roketiyle cuma günü Beijing saatiyle 06.33'de fırlatılan Shiyan-30 03 ve Shiyan-30 04 adlı test uyduları başarılı şekilde planlanan yörüngeye yerleştirildi.

Uydular temel olarak Dünya gözlem teknolojilerinin deneysel doğrulanmasında kullanılacak.

Fırlatma, Uzun Yürüyüş serisine ait taşıyıcı roketlerin 632. göreviydi.

Kaynak: Xinhua
