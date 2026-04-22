Pakistanlı iki astronot adayı, Çin'in uzay programında yer almak üzere seçildi

Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansı, eğitim gören iki Pakistanlı astronot adayını uzay programına katılmak üzere seçti. Astronotlar, Çin'in uzay istasyonuna düzenlenecek insanlı seferde yer alacak.

Çin'de eğitim gören iki Pakistanlı astronot adayının, ülkenin uzay programına katılmak üzere seçildiği bildirildi.

Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, astronot adayları Muhammed Zişan Ali ve Hürrem Davud, astronot eğitiminde farklı aşamalardaki seçmelerde başarılı oldu ve Çin'de uzay uçuşu eğitimi alacak.

Eğitimin tamamlanmasının ardından astronotlardan biri, Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu "Tiengong" uzay istasyonuna düzenlenecek insanlı sefere yükleme uzmanı olarak katılacak ve ülkenin insanlı uzay programında yer alan ilk yabacı astronot olacak.

Göreve seçilen astronot, Dünya yörüngesine çıkan ilk Pakistan vatandaşı olacak. Daha önce Aralık 2023'te Virgin Galactic'in yörünge altı uçuşuna katılan Namira Salim, uzaya giden ilk Pakistanlı olmuştu.

CMSA ile Pakistan Uzay ve Üst Atmosfer Araştırma Komisyonu (SUPARCO) arasında Şubat 2025'te imzalanan anlaşmayla, bir grup Pakistanlı astronotun seçilerek uzay görevi için Çin'de eğitilmesine karar verilmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
Merkez Bankası politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit bıraktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
Öğretmen, polis, hemşire! Memurun temmuzda alacağı zamlı maaşlar hesaplandı

Memurun temmuz ayında alacağı zamlı maaşlar hesaplandı

Milyonerin oğlunun acı sonu! Cesedi parçalanmış halde bulundu

Son sözleri "Uzuvlarımı kestiler" oldu! Babası parayı ödemeyince...
Annesini av tüfeğiyle öldürüp aynı silahla intihar etti

Annesini av tüfeğiyle öldürüp aynı silahla intihar etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi, MEB düğmeye bastı: Yeni önlemler geliyor

Erdoğan'ın talimatı sonrası düğmeye basıldı: Yeni önlemler geliyor
Murat Övüç hakkında karar çıktı

Murat Övüç hakkında karar çıktı
Mezarın içini merak ettiler, az kalsın canlarından oluyorlardı

Mezar merakı faciaya dönüştü! Hiç hesaba katmadıkları bir şey oldu