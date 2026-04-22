Pakistanlı iki astronot adayı, Çin'in uzay programında yer almak üzere seçildi

Çin'de eğitim gören iki Pakistanlı astronot adayının, ülkenin uzay programına katılmak üzere seçildiği bildirildi.

Çin İnsanlı Uzay Seferleri Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, astronot adayları Muhammed Zişan Ali ve Hürrem Davud, astronot eğitiminde farklı aşamalardaki seçmelerde başarılı oldu ve Çin'de uzay uçuşu eğitimi alacak.

Eğitimin tamamlanmasının ardından astronotlardan biri, Çin'in Dünya yörüngesinde kurduğu "Tiengong" uzay istasyonuna düzenlenecek insanlı sefere yükleme uzmanı olarak katılacak ve ülkenin insanlı uzay programında yer alan ilk yabacı astronot olacak.

Göreve seçilen astronot, Dünya yörüngesine çıkan ilk Pakistan vatandaşı olacak. Daha önce Aralık 2023'te Virgin Galactic'in yörünge altı uçuşuna katılan Namira Salim, uzaya giden ilk Pakistanlı olmuştu.

CMSA ile Pakistan Uzay ve Üst Atmosfer Araştırma Komisyonu (SUPARCO) arasında Şubat 2025'te imzalanan anlaşmayla, bir grup Pakistanlı astronotun seçilerek uzay görevi için Çin'de eğitilmesine karar verilmişti.