Çin: Hürmüz Boğazı'ndan Engelsiz Geçişin Sağlanması Tüm Tarafların Çıkarınadır

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Hürmüz Boğazı'nda güvenlik ve istikrarın sağlanmasının uluslararası toplumun çıkarlarına hizmet edeceğini belirtti. ABD'nin Hürmüz Boğazı'ndaki gemilere abluka getireceğini açıklamasının ardından, Çin tarafların ateşkese uyması ve siyasi diplomasiye bağlı kalması gerektiğini ifade etti.

BEİJİNG, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Hürmüz Boğazı'nda güvenlik, istikrar ve engelsiz geçişin sağlanmasının, uluslararası toplumun ortak çıkarlarına hizmet ettiğini söyledi.

ABD, Hürmüz Boğazı'nı kullanacak gemileri abluka altına almaya başlayacağını duyurmuştu.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında ayrıca Pakistan'da yapılan ABD-İran görüşmelerinin, Ortadoğu'daki gerilimin düşürülmesine yönelik bir adım olduğunu ifade etti.

Guo, "Çin, çatışmaların yeniden alevlenmesini önlemek ve Körfez bölgesinde barış ve huzurun bir an önce yeniden tesis edilmesine yönelik koşulları sağlamak üzere ilgili tarafların geçici ateşkes anlaşmasına uymasını ve anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulmasında siyasi ve diplomatik kanallara bağlı kalmasını temenni etmektedir" dedi.

Kaynak: Xinhua
Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan Hürmüz Boğazı açıklaması

Ablukaya 2 saat kala ABD ordusundan yeni Hürmüz çıkışı

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! Savaş uçakları peş peşe havalandı

Dünyayı tedirgin eden hareketlilik! Savaş uçakları peş peşe havalandı
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası

6 puanları silindi
Gamze Özçelik yıllar sonra setlere dönüyor

Yıllar sonra geri dönüyor! Gamze Özçelik yeniden setlerde
İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı

İnfluencer eşiyle karar aldı, imamlığı bıraktı
72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor

72 kilo verdi! Ünlü oyuncuyu görenler tanıyamıyor
FIFA'dan Yeni Malatyaspor'a 6 puan silme cezası

6 puanları silindi
Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı

Gece ses duyup ahıra koşan çiftçinin dünyası başına yıkıldı
Sivasspor Tesisleri önünde facia: 4 genç futbolcu yaralı, birinin durumu ağır

Sivasspor Tesisleri'nde facia: 4 futbolcu yaralı, birinin durumu ağır