Çin: Hürmüz Boğazı'ndan Engelsiz Geçişin Sağlanması Tüm Tarafların Çıkarınadır

BEİJİNG, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Jiakun, Hürmüz Boğazı'nda güvenlik, istikrar ve engelsiz geçişin sağlanmasının, uluslararası toplumun ortak çıkarlarına hizmet ettiğini söyledi.

ABD, Hürmüz Boğazı'nı kullanacak gemileri abluka altına almaya başlayacağını duyurmuştu.

Guo pazartesi günkü basın toplantısında ayrıca Pakistan'da yapılan ABD-İran görüşmelerinin, Ortadoğu'daki gerilimin düşürülmesine yönelik bir adım olduğunu ifade etti.

Guo, "Çin, çatışmaların yeniden alevlenmesini önlemek ve Körfez bölgesinde barış ve huzurun bir an önce yeniden tesis edilmesine yönelik koşulları sağlamak üzere ilgili tarafların geçici ateşkes anlaşmasına uymasını ve anlaşmazlıkların çözüme kavuşturulmasında siyasi ve diplomatik kanallara bağlı kalmasını temenni etmektedir" dedi.

