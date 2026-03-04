Çin: Merkezi Yönetim Hong Kong'a Yönelik Daha Elverişli Politikalar Uygulayacak

BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey yasama organı olan Ulusal Halk Kongresi'nin 14. dönem dördüncü oturumunun sözcüsü Lou Qinjian, merkezi yönetim yetkililerinin, 15. Beş Yıllık Plan dönemi (2026-2030) kapsamında Hong Kong Özel İdari Bölgesi'ne fayda sağlayacak daha fazla politika ve önlem uygulamaya devam edeceklerini söyledi.

Lou çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, merkezi yönetimin ulusal ekonomik ve sosyal kalkınmaya yönelik 15. Beş Yıllık Plan'da Hong Kong'un kendine özgü güçlü yanlarından yararlanarak önemli bir rol oynamasını desteklemek amacıyla daha fazla düzenleme yapacağını belirtti.

Ulusal Halk Kongresi'nin yıllık oturumun perşembe günü başlaması bekleniyor.

Kaynak: Xinhua