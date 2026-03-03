Haberler

Çin'in Üst Düzey Siyasi Danışma Kurulu Yıllık Oturumunu 4-11 Mart'ta Gerçekleştirecek

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in en üst düzey siyasi danışma organı olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi, 4-11 Mart tarihleri arasında Beijing'de yıllık toplantısını gerçekleştirecek.

BEİJİNG, 3 Mart (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey siyasi danışma organı olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi, yıllık toplantısını 4-11 Mart tarihleri arasında başkent Beijing'de gerçekleştirecek.

Çin Halkı Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Oturum Sözcüsü Liu Jieyi, salı günü düzenlediği basın toplantısında, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin dördüncü oturumunun çarşamba günü yerel saatle 15.00'te başlayıp 11 Mart sabahı sona ereceğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
ABD'nin Katar'daki üssü vuruldu, çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti

Trump'ı çıldırtacak saldırı! Çok sayıda ABD askeri hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı

Hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
Sadettin Saran'dan bomba Tedesco hamlesi! Duruma el koydu

Bekleneni yaptı!
Yüzlerce meslektaşı Fatma Nur öğretmeni son yolculuğuna uğurladı! Herkesin dilinde aynı slogan vardı

Fatma öğretmene okulunda veda! Dillerde aynı slogan vardı
Ünlü şarkıcı cam sildi, onu görenlerin yüreği ağzına geldi

Ünlü şarkıcıyı görenlerin yüreği ağzına geldi
Kübalı voleybolcu hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı

Hıçkıra hıçkıra ağlayıp ülkemize sığındı
Japonya'da Hürmüz alarmı: 254 günlük petrol rezervimiz kaldı

İran'dan Japonya'yı alarma geçiren adım! Başbakan resmen isyan etti
Türkiye Basın Federasyonu Genel Başkanı Burhan'dan Türk gazetecilerin İsrail'de gözaltına alınmasına tepki

Türk gazetecilerin gözaltına alınmasına Burhan'dan sert tepki