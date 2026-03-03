Çin'in Üst Düzey Siyasi Danışma Kurulu Yıllık Oturumunu 4-11 Mart'ta Gerçekleştirecek
Çin'in en üst düzey siyasi danışma organı olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi, 4-11 Mart tarihleri arasında Beijing'de yıllık toplantısını gerçekleştirecek.
BEİJİNG, 3 Mart (Xinhua) -- Çin'in en üst düzey siyasi danışma organı olan Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi, yıllık toplantısını 4-11 Mart tarihleri arasında başkent Beijing'de gerçekleştirecek.
Çin Halkı Siyasi Danışma Konferansı Ulusal Komitesi Oturum Sözcüsü Liu Jieyi, salı günü düzenlediği basın toplantısında, Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin dördüncü oturumunun çarşamba günü yerel saatle 15.00'te başlayıp 11 Mart sabahı sona ereceğini söyledi.
Kaynak: Xinhua