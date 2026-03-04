Haberler

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin Yıllık Oturumu Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin'in başkenti Beijing'de gerçekleştirilen oturumda, Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve diğer liderler yer aldı. Oturum gündemi gözden geçirildi.

BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin dördüncü oturumunun açılış toplantısı, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda gerçekleştirildi, 4 Mart 2026.

Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin yıllık oturumu çarşamba günü Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda başladı.

Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve diğer üst düzey liderler, oturumun açılış toplantısına katıldı.

Toplantıda oturum gündemi gözden geçirilerek onaylandı. (Fotoğraf: Shen Hong/Xinhua)

Kaynak: Xinhua
İsrail, Tahran'ın doğusuna saldırıyor! Şiddetli patlama oldu

Başkent vuruldu, şiddetli patlamalar yaşanıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.