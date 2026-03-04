Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin Yıllık Oturumu Başladı
Çin'in başkenti Beijing'de gerçekleştirilen oturumda, Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve diğer liderler yer aldı. Oturum gündemi gözden geçirildi.
BEİJİNG, 4 Mart (Xinhua) -- Çin Halk Siyasi Danışma Konferansı 14. Ulusal Komitesi'nin dördüncü oturumunun açılış toplantısı, Çin'in başkenti Beijing'deki Büyük Halk Salonu'nda gerçekleştirildi, 4 Mart 2026.
Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve diğer üst düzey liderler, oturumun açılış toplantısına katıldı.
Toplantıda oturum gündemi gözden geçirilerek onaylandı. (Fotoğraf: Shen Hong/Xinhua)
Kaynak: Xinhua