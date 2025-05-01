Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Vietnam'daki Kurtuluş Töreninde

HO CHİ MİNH, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Şeref Kıtası, Vietnam Savunma Bakanlığı'nın davetiyle Ho Chi Minh şehrinde düzenlenen ve Güney Vietnam'ın kurtuluşunun ve ulusal birleşmenin 50. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen askeri geçit törenine katıldı, 30 Nisan 2025. (Fotoğraf: Hu Jiali/Xinhua)