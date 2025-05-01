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Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Vietnam'daki Kurtuluş Töreninde

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Vietnam'daki Kurtuluş Töreninde
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Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Vietnam Savunma Bakanlığı'nın davetiyle Ho Chi Minh şehrinde Güney Vietnam'ın kurtuluşunun 50. yıldönümü nedeniyle askeri geçit törenine katıldı.

HO CHİ MİNH, 1 Mayıs (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Şeref Kıtası, Vietnam Savunma Bakanlığı'nın davetiyle Ho Chi Minh şehrinde düzenlenen ve Güney Vietnam'ın kurtuluşunun ve ulusal birleşmenin 50. yıldönümü dolayısıyla düzenlenen askeri geçit törenine katıldı, 30 Nisan 2025. (Fotoğraf: Hu Jiali/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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