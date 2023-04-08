Çin Halk Kurtuluş Ordusu Taiwan Adası Çevresinde Devriye ve Tatbikatlara Başladı

NANJİNG, 8 Nisan (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Harekat Alanı Komutanlığı Cumartesi günü Taiwan Adası etrafında savaşa hazırlık devriyeleri ve tatbikatlar başlattı. Devriye ve tatbikatlar 8 Nisan'dan 10 Nisan'a kadar sürecek.

Ordu Sözcüsü Shi Yi, devriye ve tatbikatların, Taiwan Boğazı'nın deniz ve hava sahasında, adanın güney ve kuzey sahillerinin açıklarında ve adanın doğusuna doğru gerçekleştirildiğini söyledi.

Operasyonların "Taiwan'ın bağımsızlığı" peşinde koşan ayrılıkçı güçler ile dış güçler arasındaki gizli anlaşma ve provokatif faaliyetlere karşı sert bir uyarı vazifesi göreceğini belirten Shi, operasyonların Çin'in egemenlik ve toprak bütünlüğünü korumak için gerekli olduğunu sözlerine ekledi.