Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması 76. Yıldönümünü Kutladı

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Zhoushan kentinde Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın 76. yıldönümü münasebetiyle donanma gemisinin halka açılma etkinliğine katılan insanlar görülüyor, 22 Nisan 2025.

Çarşamba günü 76. kuruluş yıldönümünü kutlayan Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması, ulusal güvenliği korumaya ve küresel barışı sağlamaya adanmış dünya standartlarında bir deniz gücü olma kararlılığını bir kez daha teyit etti. (Fotoğraf: Li Jinbiao/Xinhua)