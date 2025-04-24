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Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması 76. Yıldönümünü Kutladı

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması 76. Yıldönümünü Kutladı
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Çin'in Zhejiang eyaletindeki Zhoushan kentinde, Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın kuruluşunun 76. yıldönümü etkinliği düzenlendi. Etkinlikte donanma gemisi halka açıldı ve Çin'in deniz güvenliği konusundaki kararlılığı vurgulandı.

BEİJİNG, 24 Nisan (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta Çin'in doğusundaki Zhejiang eyaletinin Zhoushan kentinde Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması'nın 76. yıldönümü münasebetiyle donanma gemisinin halka açılma etkinliğine katılan insanlar görülüyor, 22 Nisan 2025.

Çarşamba günü 76. kuruluş yıldönümünü kutlayan Çin Halk Kurtuluş Ordusu Donanması, ulusal güvenliği korumaya ve küresel barışı sağlamaya adanmış dünya standartlarında bir deniz gücü olma kararlılığını bir kez daha teyit etti. (Fotoğraf: Li Jinbiao/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel
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