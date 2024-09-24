Çin, Haiyang Açıklarında Smart Dragon-3 Roketini Fırlattı
Çin, Shandong eyaletinin Haiyang kentinde denizden Smart Dragon-3 taşıyıcı roketini fırlatarak planlanan 8 uyduyu başarıyla gönderdi.
HAİYANG, 24 Eylül (Xinhua) -- Çin, Shandong eyaletinin Haiyang kenti açıklarında denizden Smart Dragon-3 taşıyıcı roketini fırlatarak planlanan yörünge 8 uydu gönderdi.
Ticari roket, Tianyi-41 ve diğer uydularla birlikte Salı günü 10: 31'de fırlatıldı.
Bu denizden fırlatma görevi, Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi tarafından gerçekleştirildi.