Albüm: Çin Uzaya Yeni İnternet Uydu Grubu Gönderdi

Çin Uzaya Yeni İnternet Uydu Grubu Gönderdi
Çin, Hainan eyaletindeki uzay fırlatma alanından 16 alçak yörünge internet uydu grubunu başarıyla fırlattı.
WENCHANG, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin, ülkenin güneyindeki Hainan eyaletinde bulunan Hainan Ticari Uzay Aracı Fırlatma Alanı'ndan uzaya yeni bir uydu grubu gönderdi.
Uzun Yürüyüş-12 taşıyıcı roketiyle cuma günü Beijing saatiyle 07.00'de fırlatılan 16. alçak yörünge internet uydu grubu önceden belirlenmiş yörüngeye başarıyla yerleştirildi.
Kaynak: Xinhua / Güncel