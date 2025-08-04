Çin, Güney Çin Denizi'nde Rutin Devriyeler Gerçekleştiriyor

BEİJİNG, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Alanı Komutanlığı Sözcüsü Tian Junli, komutanlığın pazar-pazartesi günleri arasında Güney Çin Denizi'nde rutin devriyeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Tian, Filipinler'in bölge dışından ülkelerle gizli işbirliği yaparak sözde "ortak devriyeler" düzenleyerek bölgedeki barış ve istikrarı bozduğunu belirtti.

Tian, komutanlığa bağlı birliklerin Çin'in toprak egemenliğini ve denizcilikle ilgili haklarını korumak üzere yüksek alarm durumunu sürdürdüğünü vurguladı.