Çin, Güney Çin Denizi'nde Rutin Devriyeler Gerçekleştiriyor

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Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Güney Çin Denizi'nde düzenlediği rutin devriyelerin yanı sıra Filipinler'in bölge dışı ülkelerle yaptığı ortak devriyeleri eleştirdi.

BEİJİNG, 4 Ağustos (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Alanı Komutanlığı Sözcüsü Tian Junli, komutanlığın pazar-pazartesi günleri arasında Güney Çin Denizi'nde rutin devriyeler gerçekleştirdiğini söyledi.

Tian, Filipinler'in bölge dışından ülkelerle gizli işbirliği yaparak sözde "ortak devriyeler" düzenleyerek bölgedeki barış ve istikrarı bozduğunu belirtti.

Tian, komutanlığa bağlı birliklerin Çin'in toprak egemenliğini ve denizcilikle ilgili haklarını korumak üzere yüksek alarm durumunu sürdürdüğünü vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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