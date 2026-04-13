Çin Ordusu, Güney Çin Denizi'nde Rutin Devriyeye Çıktı

Çin Ordusu, Güney Çin Denizi'nde Rutin Devriyeye Çıktı
Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Güney Çin Denizi'nde rutin devriye görevleri gerçekleştirdiğini açıkladı. Sözcü Zhai Shichen, Filipinler'in bölge dışından ülkeleri bir araya getirme girişiminin barış ve istikrarı tehdit ettiğini belirtti.

BEİJİNG, 13 Nisan (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Alanı Komutanlığı Sözcüsü Zhai Shichen, 9-12 Nisan tarihlerinde Güney Çin Denizi'nde rutin devriye görevleri gerçekleştirdiklerini söyledi.

Zhai pazartesi günkü basın toplantısında, Filipinler'in bölge dışından ülkeleri sözde "ortak devriyeler" gerçekleştirmek üzere bir araya getirme girişiminin Güney Çin Denizi'nde sorunlara yol açtığını ve bölgede barış ile istikrarı zedelediğini söyledi.

Zhai, komutanlığa bağlı kuvvetlerin, Çin'in toprak egemenliği ve denizcilik hak ve çıkarlarını kararlılıkla koruyup, bölgesel barış ve istikrarı sarsılmaz şekilde savunacağını vurguladı.

Kaynak: Xinhua
