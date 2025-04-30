Çin, Güney Çin Denizi'nde Devriye Görevine Çıktı

BEİJİNG, 30 Nisan (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Komutanlığı Sözcüsü Tian Junli, Güney Çin Denizi'nde rutin devriye görevine çıktıklarını söyledi.

Tian, Filipinler'in denizde sürekli olay çıkardığını ve sözde "ortak devriyeler" düzenlemek üzere bölge dışı ülkelerle gizli işbirlikleri yaptığını belirtti.

Sözcü, Güney Harekat Alanı Komutanlığı'na bağlı deniz ve hava kuvvetlerinin, salı günü gerçekleştirilen devriye süresince söz konusu faaliyetleri yakından izleyip takip ettiğini ifade etti.

Güney Harekat Komutanlığı birliklerinin yüksek alarm durumunu sürdürdüğünü vurgulayan Tian, Çin'in toprak egemenliği ve denizcilik haklarını kararlılıkla koruyacaklarını ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı destekleyeceklerini yineledi.