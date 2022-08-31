Çin, Gorbaçov'un Ölümü Nedeniyle Taziye Mesajı Yayınladı
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BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Çarşamba günü, ülkesinin eski Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov'un ölümü nedeniyle taziyelerini ifade ettiğini bildirdi.
BEİJİNG, 31 Ağustos (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Çarşamba günü, ülkesinin eski Sovyetler Birliği lideri Mihail Gorbaçov'un ölümü nedeniyle taziyelerini ifade ettiğini bildirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zhao Lijian günlük basın toplantısı nda, "Bay Gorbaçov, Çin-Sovyetler Birliği ilişkilerinin normalleşme sine olumlu katkılarda bulundu" dedi. Zhao, "Gorbaçov'un yasını tutuyor ve ailesine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Xinhua / Güncel