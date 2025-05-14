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Çin, Gazze'deki İnsani Krize Acil Çözüm Çağrısı Yaptı

Çin, Gazze'deki İnsani Krize Acil Çözüm Çağrısı Yaptı
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Çin, Gazze'deki insani trajediyi sona erdirmek için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırdı. BM'de konuşan Çin'in Daimi Temsilcisi Fu Cong, İsrail'in bombardımanlarının sivil kayıplara yol açtığını ve insani yardımın sağlanması gerektiğini vurguladı.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER, 14 Mayıs (Xinhua) -- Çin, uluslararası toplumu Gazze'deki insani trajediyi sona erdirmek için acilen harekete geçmeye çağırdı.

Çin'in Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Fu Cong, salı günü BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı konuşmada, "Gazze, tam anlamıyla cehenneme dönüşmüş durumda. İsrail'in aralıksız düzenlediği bombardıman ve saldırılar her gün sivil kayıplara neden oluyor" dedi.

Gazze'de yaklaşık yarım milyon insanın felaket boyutundaki açlık düzeyleriyle karşı karşıya olduğunu söyleyen Fu, İsrail'i uluslararası insani hukuka riayet etmeye ve gıda ve ilaç gibi kritik önemdeki malzemelere engelsiz erişim sağlamak üzere ablukayı kaldırmaya çağırdı.

İnsani yardım çalışanlarının korunması ve hayatını kaybedenlerle bağlantılı sorumluların cezalandırılması gerektiğini belirten Fu, çatışmalarda 400'den fazla yardım çalışanının öldürüldüğüne dikkat çekerek insani yardım kuruluşlarının korunması gerektiğini vurguladı.

"Çin, İsrail'i Gazze'ye yönelik askeri saldırılarını derhal durdurmaya çağırıyor" diyen Fu, askeri operasyonların çatışmayı çözemeyeceğini, sadece insani krizin uzamasına neden olacağını belirtti.

Fu, ABD'li bir rehinenin kısa süre önce serbest bırakılmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade ederek ABD'yi ateşkesin sağlanmasında adil ve yapıcı rol oynamaya çağırdı.

Çin'in iki devletli çözüme yönelik uzun süredir devam eden desteğini bir kez daha teyit eden Fu, uluslararası topluma barış çabalarını baltalayan tek taraflı eylemlere karşı çıkma ve siyasi diyaloğa destek verme çağrısında bulundu.

Fu, iki devletli çözüme ilişkin haziran ayında düzenlenecek üst düzey konferansın, kalıcı çözüme yönelik uzlaşı sağlanmasına yardımcı olması temennisini dile getirdi.

Fu, savaşı sona erdirmek ve "Filistin sorununa kapsamlı, adil ve kalıcı çözüm" bulmak üzere uluslararası toplumla birlikte çalışmaya devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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