Çin, G7'nin Hong Kong Açıklamalarını Kınadı

LONDRA, 10 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in Londra Büyükelçiliği, G7'nin Hong Kong ile ilgili açıklamalarını doğruyu yansıtmadığı gerekçesiyle kınadı.

Büyükelçilik Sözcüsü, "İngiltere dahil küçük bir grup ülkenin Hong Kong Özel İdari Bölgesi polisinin kolluk kuvvetleri uygulamalarına ilişkin sorumsuzca yaptığı açıklamalar, Çin'in iç işlerine ve Hong Kong'da hukukun üstünlüğüne yönelik ciddi bir müdahaledir. Bu tür açıklamaları şiddetle kınıyoruz" dedi.

G7, Hong Kong Polis Teşkilatı'nın 25 Temmuz'da Çin karşıtı 19 firari eylemci hakkında çıkardığı tutuklama emirlerine ilişkin cuma günü açıklamalarda bulunmuştu.

Sözcü, "Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminin yasalara uygun olarak görevini yerine getirmesini ve Hong Kong polisinin yasalara uygun olarak kolluk kuvvetleri faaliyetleri uygulamasını destekliyoruz" dedi.

"Bu ülkelerin Hong Kong'da hukukun üstünlüğüne müdahale etmek için işbirliği yapması, insan hakları ve hukukun üstünlüğü konularında çifte standart uyguladıklarını ve ikiyüzlü davrandıklarını ortaya koyuyor" diyen sözcü, bunun Hong Kong Özel İdari Bölgesi yönetiminin Hong Kong'u yasalara uygun şekilde yönetme ve suçları cezalandırma kararlılığı ile iradesini daha da güçlendireceğini söyledi.

Sözcü, "İlgili ülkelerden bir kez daha suçluları korumak için bahaneler uydurmayı ve Çin'in iç işlerine karışmayı bırakmasını istiyoruz" dedi.