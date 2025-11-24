Çin, Füzyon Yanma Plazması Araştırmaları İçin Uluslararası Program Başlattı

HEFEİ, 24 Kasım (Xinhua) -- Çin, pazartesi günü, ülkenin doğusundaki Anhui eyaletinin merkezi Hefei'de füzyon yanma plazması araştırmalarına odaklanan uluslararası bir bilim programı başlattı ve küresel bilim insanlarının ortak bilimsel ilerlemeler kaydetmesi için birkaç önemli füzyon araştırma platformu açtı.

Çin Bilimler Akademisi Plazma Fiziği Enstitüsü tarafından başlatılan bu uluslararası program, Hefei'deki Yanma Plazması Deneysel Süperiletken Tokamak tesisi de dahil olmak üzere, ülkenin birçok önemli füzyon araştırma platformunu küresel erişime açacak.