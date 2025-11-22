Çin, Filistin Mültecilerine Kış Yardımı Dağıttı

RAMALLAH, 22 Kasım (Xinhua) -- Çin'in Filistin'deki ofisi tarafından sağlanan kışlık yardım malzemeleri, perşembe günü Batı Şeria'nın kuzeyindeki Far'a Mülteci Kampı'nda düzenlenen törenle Filistinli ailelere dağıtıldı. Çin makamlarının yardımları Mahmud Abbas Vakfı aracılığıyla ulaştırıldı.

Ofis başkanı Zeng Jixin, tören sırasında yaptığı konuşmada Filistin halkının meşru ulusal haklarını geri kazanma mücadelesini tutarlı ve kararlı şekilde desteklediklerini, her zaman Filistin halkının yanında olduklarını ve en iyi şekilde Filistin tarafına insani yardım ve kalkınma yardımı sağlamaya çalıştıklarını söyledi.

Zeng, iki devletli çözümün uygulanmasının, Filistin sorununun kapsamlı, adil ve kalıcı şekilde çözümü için tek geçerli yol olduğuna inandıklarını belirtti.

Çin, son dört yıldır Filistin'in çeşitli mülteci kamplarında kış yardımı faaliyetleri düzenliyor. Bu yıl dağıtılan battaniye ve elektrikli ısıtıcıların, Batı Şeria'daki Tubas, Cenin, Tulkerim ve El Halil vilayetlerinde yaşayan yaklaşık 2.000 mülteci ve düşük gelirli aileye ulaşması bekleniyor.

Zeng, Çin ve Filistin halkları arasındaki derin bağı yansıtan somut eylemlerle sıcaklık ve dostluğu iletmeye devam edeceklerini söyledi.