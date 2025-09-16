Çin, Filipinler'in Güney Çin Denizi'ndeki İhlallerine Sert Tepki Verdi

BEİJİNG, 16 Eylül (Xinhua) -- Çin Sahil Güvenliği Sözcüsü Gan Yu, Filipinler'in Çin'in Güney Çin Denizi'ndeki egemenliğine yönelik ciddi ihlallerine sert tepki gösterdi.

Gan, salı günkü basın toplantısında Filipinler'e ait 10'un üzerinde resmi geminin salı günü Çin tarafından defaatle yapılan uyarılara aldırış etmeksizin Çin'in Huangyan Dao açıklarındaki karasularına yasadışı şekilde girmesi hakkında açıklamalarda bulundu.

Gan, Çin Sahil Güvenliği'nin söz konusu gemileri uzaklaştırmak üzere yasalara uygun şekilde kontrol önlemlerine başvurduğunu söyledi.

Filipinler'e ait 3014 numaralı geminin, "tehlikeli manevralarda" bulunmak ve olağan kolluk prosedürlerini uygulayan Çin Sahil Güvenliği gemisine kasıtlı şekilde çarpmak suretiyle Çinli mürettebatı ve Çin gemilerini tehlikeye attığını ifade etti.

Gan, "Çin'in başvurduğu prosedürler profesyonel, meşru ve haklıdır" dedi.

Huangyan Dao'nun Çin'in öz toprağı olduğunu vurgulayan Gan, Filipinler'in Çin'in egemenliğini ciddi şekilde ihlal ettiğini ve Çin yasalarını ve uluslararası hukuku çiğnediğini ifade etti.

Filipinler'i ihlallerine derhal son verme konusunda uyaran sözcü, Çin Sahil Güvenliği'nin Çin'in toprak egemenliğini ve denizcilik haklarını korumak üzere bölgedeki kolluk devriyelerine devam edeceğini vurguladı.