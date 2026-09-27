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Çin, Filipinler ile ihtilaflı Scarborough Sığı çevresinde tatbikat düzenledi

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Çin, Güney Çin Denizi'nde Filipinler ile ihtilaflı Scarborough Sığı çevresinde deniz ve hava unsurlarının katıldığı tatbikat yaptığını bildirdi. Açıklamada tatbikatın bölgesel barışa zarar veren eylemlere yanıt olduğu ve Çin'in deniz haklarını korumayı amaçladığı belirtildi.

Çin, Güney Çin Denizi'nde Filipinler ile egemenlik ihtilafı yaşadığı Scarborough Sığı çevresinde askeri tatbikat yaptığını bildirdi.

Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Cephe Komutanlığından yapılan açıklamada, Çinlilerin "Huangyan" olarak adlandırdığı sığlığın çevresindeki sularda ve hava sahasında deniz ve hava unsurlarının katıldığı müşterek eğitim tatbikatı yürütüldüğü belirtildi.

Tatbikatın, bazı ülkelerin bölgesel barışa ve istikrara zarar veren eylemlerine yanıt için gerekli bir operasyon olduğu vurgulanan açıklamada, Çin'in toprak bütünlüğünü, denizlerdeki haklarını ve çıkarlarını korumayı amaçladığı kaydedildi.

Scarborough Sığı

Üçgen biçimli, ortasında lagün bulunan bir deniz bendi olan Scarborough Sığı, Güney Çin Denizi'nin doğusunda, Filipinler'in kuzeyindeki Luzon Adası'na 120 deniz mili (222 kilometre) mesafede yer alıyor.

Çinlilerin "Huangyan", Filipinler'in "Panatag" adını verdiği Scarborough Sığı, son yıllarda iki ülkenin egemenlik iddialarını seyrüsefer faaliyetleriyle sergilediği bir bölge haline gelmişti.

2012'de Filipinler Sahil Güvenliğinin kaçak avlandıkları gerekçesiyle 8 Çin balıkçı gemisini alıkoyma girişimi, Çin Sahil Güvenliğinin olaya müdahalesiyle iki ülke arasında gerilime dönüşmüş, sürtüşmelerin ardından Çin, resifin kontrolünü ele geçirmişti.

Güney Çin Denizi anlaşmazlığı

Güney Çin Denizi, kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazandığı İkinci Dünya Savaşı sonrasından bu yana bölge ülkeleri arasında egemenlik ihtilaflarının odağında yer alıyor.

Çin, ilk kez 1947'de yayımladığı haritayla Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde egemenlik iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da hak iddia ediyor.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalarda üsler inşa etmesine, askeri unsurlarının yanı sıra sivil gemi filolarıyla varlık göstermesine, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016'da Filipinler'in başvurusuyla verdiği kararda, Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığına hükmetmişti.

Kaynak: AA
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