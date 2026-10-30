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Çin, Filipinler'i Çin'in ASEAN toplantısına katılımını engellemeye göz yummakla suçladı

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Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü, Filipinler'in bir siyasetçinin ASEAN dönem başkanlığını kötüye kullanarak Çin'in 13. ASEAN Savunma Bakanları Toplantısı'na katılımını engelleme girişimine göz yumduğunu açıkladı. Sözcü, bu adımların ASEAN'ın uzlaşma ilkesine aykırı olduğunu belirtti.

BEİJİNG, 30 Ekim (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Filipinler'in, ülkedeki bir siyasetçinin Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) dönem başkanlığını kötüye kullanarak Çin'in 13. ASEAN Savunma Bakanları Genişletilmiş Toplantısı'na katılımını engellemeye çalışmasına göz yumduğunu söyledi.

Zhang perşembe günkü basın toplantısında, Çin Savunma Bakanı'nın Filipinler'de düzenlenen toplantıya katılmaması ve toplantıya savunma ataşesinin gönderilmesinin nedenleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Zhang, "Bu tür adımlar, ASEAN'ın istişare yoluyla uzlaşma ilkesini ciddi şekilde ihlal etmekte ve ASEAN Savunma Bakanları Genişletilmiş Toplantısı'nın açık ve kapsayıcı ruhuna aykırı düşmektedir. Temel diplomatik protokollere uygun olmayan bu adımlar, mekanizmanın bir üyesi olan Çin'in meşru haklarını da zedelemektedir" dedi.

Zhang, Çin'in bu duruma karşın toplantıya temsilci gönderme kararının, ülkenin ASEAN'ın merkezi rolüne verdiği güçlü desteği ve bölgesel savunma ve güvenlik işbirliğine yönelik sorumluluk sahibi yaklaşımını gösterdiğini söyledi.

Kaynak: Xinhua
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