Haberler

Çin Ordusu: Filipinler, Güney Çin Denizi'ndeki Provokasyonlarına Son Vermeli

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Filipinler'in Güney Çin Denizi'nde yasadışı uçuşlar gerçekleştirdiğini belirterek derhal durdurulması çağrısında bulundu. Huangyan Dao'nun Çin'in toprağı olduğunu vurgulayan sözcü, sınır dışı etme işlemlerinin yapılacağını açıkladı.

BEİJİNG, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Komutanlığı Sözcüsü Tian Junli, Filipinler'e Güney Çin Denizi'nde olayları kışkırtmayı derhal son verme çağrısında bulundu.

Tian, cuma günü yaptığı basın açıklamasında Filipinler'e ait birden fazla hafif uçağın Çin hükümetinin onayı olmaksızın Çin'in Huangyan Dao adasının hava sahasına yasadışı olarak girdiğini söyledi.

Tian, Çin deniz ve hava kuvvetlerinin ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak izleme, gözetleme, uyarı ve kararlı şekilde sınır dışı etme işlemlerini gerçekleştirdiğini belirtti.

Huangyan Dao'nun Çin'in doğal toprağı olduğunu yineleyen Tian, harekat komutanlığına bağlı birliklerin yüksek alarm durumunda kalacağını ve ulusal egemenlik ve güvenliği ve Güney Çin Denizi'ndeki barış ve istikrarı kararlılıkla koruyacağını vurguladı.

Kaynak: Xinhua / Güncel
İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih belli oldu

İşte İmamoğlu'nun İBB davasında hakim karşısına çıkacağı tarih
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hadise sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi

Sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi
İsrail'in mezarına bile tahammül edemediği isim: Bunu hemen yıkalım

Mezarına bile tahammülleri yok: Bunu hemen yıkalım
Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş: Bunlar beni öldürecek

Güllü vefatından 3 gün önce 42 yıllık dostundan yardım istemiş
Ailesini katletti! Kusursuz planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu

Kusursuz katliam planını komşunun bebeğine izlettiği video bozdu
Hadise sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi

Sırt dekolteli elbisesiyle büyüledi! Herkes aynı şeyi söyledi
80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi

80 yıllık bomba kenti savaş alanına çevirdi
TBMM'de tansiyon yükseldi, vekiller birbirine girdi! İşte o anlar

TBMM'de tansiyon yükseldi, vekiller birbirine girdi!
Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi

Bir ilkin yaşandığı asgari ücret pazarlığında birinci tur sona erdi
Ahmet Çakar serbest bırakıldı! İşte ilk sözleri

Defalarca hastaneye kaldırılan Ahmet Çakar hakkında son karar
Rakamı gören inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı

Rakamı görenler inanamıyor: Altın fiyatları çıldırdı
DEM Parti İmralı heyetinden Bahçeli görüşmesi sonrası açıklama: Süreçte 2. aşamaya geçildi

Görüşme sonrası Buldan konuştu, Bahçeli "İmzamı atarım" dedi
Tünel kazarak ülke değiştirdiler, Belarus'ta 180 kaçak göçmen Polonya'ya sızdı!

Girişi Belarus, çıkışı Polonya'da: Tünelle ülke değiştirdiler
Hastaneye kaldırılan ünlü komedyen Jeffrey Garcia'dan acı haber geldi

Hastaneye kaldırılmıştı! Ünlü komedyenden acı haber geldi
title