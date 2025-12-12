Çin Ordusu: Filipinler, Güney Çin Denizi'ndeki Provokasyonlarına Son Vermeli

BEİJİNG, 12 Aralık (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Komutanlığı Sözcüsü Tian Junli, Filipinler'e Güney Çin Denizi'nde olayları kışkırtmayı derhal son verme çağrısında bulundu.

Tian, cuma günü yaptığı basın açıklamasında Filipinler'e ait birden fazla hafif uçağın Çin hükümetinin onayı olmaksızın Çin'in Huangyan Dao adasının hava sahasına yasadışı olarak girdiğini söyledi.

Tian, Çin deniz ve hava kuvvetlerinin ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun olarak izleme, gözetleme, uyarı ve kararlı şekilde sınır dışı etme işlemlerini gerçekleştirdiğini belirtti.

Huangyan Dao'nun Çin'in doğal toprağı olduğunu yineleyen Tian, harekat komutanlığına bağlı birliklerin yüksek alarm durumunda kalacağını ve ulusal egemenlik ve güvenliği ve Güney Çin Denizi'ndeki barış ve istikrarı kararlılıkla koruyacağını vurguladı.