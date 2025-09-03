Haberler

Çin, Faşizme Karşı Zaferin 80. Yıldönümünü Askeri Geçit Töreniyle Kutladı

Çin, Faşizme Karşı Zaferin 80. Yıldönümünü Askeri Geçit Töreniyle Kutladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beijing'de düzenlenen askeri geçit töreninde, Japon saldırganlığına karşı direniş savaşı ve faşizme karşı kazanılan zaferin 80. yılı kutlandı. Törende siber savaş birlikleri de yürüyüş gerçekleştirdi.

BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü vesilesiyle askeri geçit töreni düzenlendi.

Çarşamba günü düzenlenen askeri geçit töreninde siber savaş birlikleri de yürüyüş gerçekleştirdi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Melek Mosso'ya Kastamonu'da 'giyinmeden gelmiş' eleştirisi

Melek Mosso konseri belediyeyi karıştırdı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Pilot Berfu Hatipoğlu'nun ölmeden saatler önce yaptığı paylaşım boğazları düğümledi

Genç pilotun ölmeden saatler önce yaptığı paylaşım boğazları düğümledi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.