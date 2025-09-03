Çin, Faşizme Karşı Zaferin 80. Yıldönümünü Askeri Geçit Töreniyle Kutladı
BEİJİNG, 3 Eylül (Xinhua) -- Çin'in başkenti Beijing'de Çin Halkının Japon Saldırganlığına Karşı Direniş Savaşı ve faşizme karşı dünya savaşında kazanılan zaferin 80. yıldönümü vesilesiyle askeri geçit töreni düzenlendi.
Çarşamba günü düzenlenen askeri geçit töreninde siber savaş birlikleri de yürüyüş gerçekleştirdi.
Kaynak: Xinhua / Güncel