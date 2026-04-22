Haberler

Çin, ABD'nin el koyduğu İran gemisiyle ilgili iddiaları reddetti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin el koyduğu İran bayraklı kargo gemisinde savaşa destek sağladığına dair iddiaları reddetti ve bu geminin yanlış ilişkilendirmelere maruz kaldığını açıkladı.

Çin, ABD'nin 19 Nisan'da Umman Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışırken müdahalede bulunarak el koyduğu İran bayraklı kargo gemisinde Çin'den gelen, savaşa destek sağlamaya yönelik malzemelerin olduğu iddiasını reddetti.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, Pekin'de düzenlenen olağan basın toplantısında konuya ilişkin açıklama yaptı.

ABD'nin el koyduğu geminin, yabancı bir konteyner gemisi olduğunu, Çin'in yanlış ilişkilendirmeleri ve spekülasyonları kabul etmeyeceğini ifade eden Sözcü Guo, "Sorumlu bir büyük ülke olarak Çin, ilgili uluslararası yükümlülükleri yerine getirme konusunda daima rol modeli olmuştur." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, Umman Körfezi'nden Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalışırken el konulan "Touska" adlı gemide Çin'den İran'a gelen bir "hediye" olduğunu ileri sürmüştü.

Gemide hoşnut olmadıkları şeylerin olduğunu ve bundan rahatsız olduklarını dile getiren Trump, "Biraz şaşırdım çünkü (Çin) Devlet Başkanı Şi (Cinping) ile bir mutabakatımız olduğunu sanıyordum." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'nin eski Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Nikki Haley de el konulan geminin, füzelerin ateşlenmesinde kullanılan kimyasallar taşıdığını iddia etmişti.

Kaynak: AA / Emre Aytekin
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

