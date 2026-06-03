Çin, Ebola salgınının yaşandığı Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne sağlık ekibi gönderdi

Çin'in, Ebola salgınıyla mücadele için yürütülen çalışmalara destek amacıyla Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ne bir sağlık ekibi gönderdiği bildirildi.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, 5 kişilik uzman sağlık ekibi 3 aylık görev için dün ülkenin başkenti Kinşasa'ya ulaştı.

Epidemoloji, klinik teşhis ve tedavi, araştırma ve geleneksel Çin tıbbı uzmanlarından oluşan ekip, ülkedeki yerel yönetimler, sağlık kurumları ve uluslararası kuruluşlarla iletişim ve işbirliği içinde salgın çalışmalarına destek sağlayacak.

Ekip, ayrıca yerel sağlık kuruluşlarına, Çin'in finanse ettiği şirketlere ve Çin vatandaşlarının yaşadığı topluluklara salgın önleme ve tedavi eğitimleri verecek.

Ebola salgını

KDC'nin doğusundaki Ituri eyaletinde açıklanan 246 şüpheli vaka ve 65 ölümün ardından 15 Mayıs'ta ülkede salgın ilan edilmişti.

DSÖ, 17 Mayıs'ta yeniden ortaya çıkan Ebola salgını nedeniyle uluslararası halk sağlığı acil durumu ilan etmişti.

Sağlık yetkililerine göre, mevcut salgın, nadir bir Ebola varyantı olan "Bundibugyo" virüsünden kaynaklanıyor ve onaylanmış tedavisi veya aşısı bulunmuyor.

Söz konusu salgında vaka sayısının 1000'i aştığı bildiriliyor.