Çin'e gönderilecek yavru panda Lang Yue'yi taşıyan araç hayvanat bahçesinden ayrıldı

Çin'e gönderilecek yavru panda Lang Yue'yi taşıyan araç hayvanat bahçesinden ayrıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
2017'de Çin'den Hollanda'ya getirilen Wu Wen ve Xing Ya'nın Temmuz 2024'te dünyaya gelen ikinci yavrusu Lang Yue için Çin'e gönderilmeden önce veda töreni düzenlendi. Törenin ardından Lang Yue, kendisini taşıyan araçla hayvanat bahçesinden ayrıldı.
RHENEN, 31 Ekim (Xinhua) -- 2017 yılında Çin'den Hollanda'ya getirilen Wu Wen ve Xing Ya'nın ikinci yavrusu olarak Temmuz 2024'te dünyaya gelen Lang Yue, Çin'e gönderilmek üzere düzenlenen törenin ardından kendisini taşıyan araçla hayvanat bahçesinden ayrıldı.
Kaynak: Xinhua